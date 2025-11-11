João Cancelo voltou a destacar o crescimento do futebol na Arábia Saudita e como isso também tem contribuído para o crescimento da Seleção Nacional, particularmente nos golos marcados na fase de qualificação para o Mundial 2026. O lateral do Al Hilal está menos feliz com o momento conturbado que se vive no futebol português.

Portugal tem 11 golos marcados besta fase de qualificação, 10 deles foram marcados por jogadores que estão na Arábia Saudita, dois deles por João Cancelo

«É bom sinal, é sinal de que cada vez há mais qualidade na Arábia. O que sinto é que, desde o ano passado, que foi o meu primeiro ano lá, para este ano, acho que o nível das equipas melhorou bastante. Acho que esse é o objetivo das equipas, é a cada ano ir melhorando o nível do campeonato. Eles têm tudo para que isso aconteça.»

Concorda com Cristiano Ronaldo quando diz que a liga saudita está entre as cinco melhores do mundo?

«Não sei se será porque ainda não joguei na liga francesa, mas acho que a Premier League é um nível muito alto, acho que continua a ser a melhor liga do mundo. Acho que a La Liga está muito próxima também. O campeonato italiano está a voltar aos tempos de antigamente. Também já joguei na Alemanha e também é um nível muito alto. Agora se está o top5 ou não, não sei dizer, mas sei que a cada ano que passa o nível está muito melhor porque vão mais jogadores com qualidade para lá.»

Momento do futebol português?

«Não fico contente obviamente, acho que o futebol tem de se jogar dentro do campo e as pessoas, às vezes, abstraem-se um pouco e acham que o que está fora é que interessa. Acho que devemos desfrutar mais o futebol dentro do campo porque o futebol é um jogo bonito mais pelo que se faz dentro do que fora».