João Félix, em conferência de imprensa em Atlanta, antes do jogo da Seleção Nacional com os Estados Unidos, na preparação para o Mundial 2026. O avançado português garantiu que a equipa das Quinas trabalha da mesma forma independentemente da presença de Cristiano Ronaldo.

Diferenças na equipa com e sem Cristiano Ronaldo

«De certeza que ele vai [ao Mundial]. Preparamos os jogos da mesma maneira. Com ou sem ele, jogamos da mesma forma. Não fazemos nada de diferente. Se jogar outro 9 que não seja o Cristiano, o mister vai pedir-lhe a mesma coisa. O 9 vai tentar fazer aquilo que tem de fazer, mas claro que, com o Cristiano, a probabilidade de marcar golos é sempre mais alta".

[em atualização]