Seleção
Há 52 min
Félix: «Com Ronaldo, a probabilidade de marcar golos é sempre mais alta»
Avançado português fala das diferenças da Seleção com e sem o português
Avançado português fala das diferenças da Seleção com e sem o português
João Félix, em conferência de imprensa em Atlanta, antes do jogo da Seleção Nacional com os Estados Unidos, na preparação para o Mundial 2026. O avançado português garantiu que a equipa das Quinas trabalha da mesma forma independentemente da presença de Cristiano Ronaldo.
Diferenças na equipa com e sem Cristiano Ronaldo
«De certeza que ele vai [ao Mundial]. Preparamos os jogos da mesma maneira. Com ou sem ele, jogamos da mesma forma. Não fazemos nada de diferente. Se jogar outro 9 que não seja o Cristiano, o mister vai pedir-lhe a mesma coisa. O 9 vai tentar fazer aquilo que tem de fazer, mas claro que, com o Cristiano, a probabilidade de marcar golos é sempre mais alta".
[em atualização]
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