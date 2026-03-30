João Félix, avançado da Seleção, em declarações na conferência de imprensa no estágio de Portugal em Atlanta, nos Estados Unidos. O jogador formado no Benfica comentou a experiência vivida na Arábia Saudita.

Jorge Jesus é diferente

«Trabalhar com Cristiano, já tinha estado aqui bastante tempo na seleção. Acaba por ser igual ao trabalho que fazia aqui. Sempre muito profissional. O mister Jorge Jesus já tinha ouvido inúmeras histórias sobre ele. Primeira vez que trabalhei com ele. É um treinador diferente. Um grande treinador. Uma excelente pessoa também e tenho aprendido bastante com ele. Tem-me ajudado bastante. Até agora só tenho a agradecer pelo que tem feito comigo e pelas oportunidades que me tem dado.»

Liga saudita é competitiva

«Jogar na Arábia. É uma liga diferente, obviamente. Se é mais competitiva ou menos competitiva depende que ligas é que comparamos. O que é certo é que tirando ali se calhar três ou quatro equipas ali do fundo da tabela, a vitória nunca é 100 por cento garantida. Mas podemos ver ainda agora que o campeonato falta oito jornadas e ainda quatro equipas estão na luta pelo título. Ou seja, é uma liga competitiva.»