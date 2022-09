As recentes conquistas de Portugal no Euro 2016 e na Liga das Nações em 2019 são, para João Félix, uma demonstração do valor da seleção portuguesa. O avançado do Atlético Madrid, por isso, coloca a turma das Quinas entre os candidatos à conquista do Mundial no Qatar.

«Nós jogamos com a expectativa de ganhar sempre. Somos Portugal, somos uma seleção grande. Fomos campeões da Europa há há seis anos e ganhámos a Liga das Nações há três anos. Temos uma seleção nova, que foi reformulada há uns anos e começou a aparecer gente mais nova», disse em entrevista à ESPN Brasil.

«E se formos ver a seleção, posição por posição, todos jogam nos melhores clubes do mundo. Todos são titulares nos melhores clubes do mundo. Temos uma grande seleção e é aproveitar o que temos», acrescentou.

Félix explicou ainda qual a postura de Cristiano Ronaldo perante os mais jovens. «Cumprimenta sempre os que chegam. Acolhe-os bem e dá-nos dicas. Ajuda nos treinos, mas também fora do campo, quando estamos à mesa e tudo mais. Dá sempre dicas e ajuda-nos no que for preciso.»