João Félix, avançado da Seleção, em declarações na conferência de imprensa no estágio de Portugal em Atlanta, nos Estados Unidos. O avançado analisou a seleção norte-americana, com quem a Seleção portuguesa mede forças na madrugada desta quarta-feira (00:00).

Estados Unidos têm as suas valências

«Sem dúvida que é uma boa ideia termos vindo para cá. Os adeptos, acho que eles não vivem muito futebol aqui. Não acredito que eles tenham grande pressão. Sim, mas eles vêm de uma derrota. Certo que vão jogar em casa. A análise do jogo, por acaso, vamos fazer a seguir ao almoço. A seguir desta conferência. Mas sabemos que é uma equipa que em termos individuais tem bons jogadores a jogar em grandes equipas da Europa. Coletivamente, sinceramente, acho que nunca vi um jogo deles. Mas vamos analisar isso agora. Mas obviamente temos de estar precavidos porque não é uma seleção à toa.»

Opinião sobre Mauricio Pochettino

«Não sei. Há treinadores argentinos bons e maus. Depende de como classifiquem o treinador dos Estados Unidos. É certo que têm experiência no futebol europeu. Têm conhecimentos. Como jogo jogado, se calhar não é dos melhores do mundo. Mas têm as suas virtudes. Têm as suas maneiras de encarar o jogo. Que podem-nos criar dificuldades e temos de estar precavidos para isso.»

Críticas à prestação frente ao México

«A nossa opinião de dentro - dos jogadores, do treinador, do staff - isso é que nos importa. Seja falado no México, na China, em Portugal. Pouco nos importa, pouco nos afeta. O importante é estarmos juntos aqui dentro. Corrigir o que temos para corrigir. Ouvir o mister e melhorar, dia para dia, jogo para jogo.»