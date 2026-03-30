João Félix, avançado da Seleção, em declarações na conferência de imprensa no estágio de Portugal em Atlanta, nos Estados Unidos. O avançado do Al Nassr recordou que anda a jogar na posição onde se destacou no Benfica.

Tem jogado na posição onde brilhou pelo Benfica

«Cada um põe a pressão que quer em si mesmo. Simplesmente tenho tido regularidade de minutos, de jogos. Estou a jogar na minha posição, que foi nessa posição que eu me destaquei no Benfica. Um sistema de jogo que me favorece bastante. E passa muito por isso, eu sempre disse que confio em mim plenamente. Principalmente quando jogo na minha posição.»

Lesões que possam afastar do Mundial

«Estas lesões é sempre um tema chato, acho que o melhor é nem pensar nisso. Nem pensar, nem falar, nem imaginar, porque é sempre um momento chato da nossa carreira. Principalmente nestes momentos que estamos perto destas competições que há de quatro em quatro anos. Ou seja, é preparar-nos da melhor maneira. Cada um fazer o seu trabalho individual que tem de fazer. Prevenção de lesões, tudo o que for para ajudar e é não pensar nisso. Deus queira que não aconteça a ninguém.»