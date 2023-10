João Félix abordou a presença de João Neves no eleitos de Roberto Martínez para a seleção principal, na véspera do embate com a Bósnia-Herzegovina, naquele que será o oitavo jogo da fase de qualificação para o Euro2024.

«Já conheço o Neves há algum tempo, é da geração do meu irmão. Já o vejo jogar desde os 12, 13 anos. Sempre foi assim, baixinho, mas nunca perde um duelo, seja no ar ou no chão. Tem 19 anos, mas parece que tem 30. É isso que Portugal tem de fazer. Apostar nos melhores. Estamos no bom caminho», destacou o jogador do Barcelona.

Portugal já garantiu a qualificação para a fase final do Euro2024, mas João Félix diz que continua a existir pressão para ganhar o próximo jogo. «Portugal é uma das maiores nações do futebol. Temos pressão para ganhar e jogar bem em todos os jogos. Já estamos no Euro, mas temo a pressão para continuar a ganhar», destacou.

Félix alertou ainda para o ambiente que a seleção portuguesa vai encontrar em Zenica, mas garantiu que os jogadores estão «precavidos».

«Sabemos que os adeptos são loucos, no bom sentido da palavra. Adoram futebol e eles [Bósnia] vão ter muita ajuda. Temos de estar preparados para esse ambiente», frisou.

Portugal defronta a Bósnia-Herzegovina esta segunda-feira, a partir das 19h45, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.