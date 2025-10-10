João Félix é a única ausência de campo no treino da Seleção Nacional, na tarde desta sexta-feira, na véspera do jogo com a República da Irlanda, a contar para a qualificação para o Mundial 2026.

O atleta português, que representa o Al Nassr, está com uma mialgia e remeteu-se a trabalho de ginásio. Fica, assim, para já, a dúvida sobre se João Félix poderá ser opção para o jogo ante os irlandeses.

Já os restantes 24 atletas estão, nos 15 minutos abertos de treino à comunicação social, disponíveis para o selecionador Roberto Martínez.

Portugal recebe a República da Irlanda este sábado (19h45) e a Hungria na terça-feira, dia (19h45). Ambos os jogos são em Alvalade. A seleção portuguesa lidera o grupo F de qualificação para o Mundial 2026, com seis pontos, seguida da Arménia (três). Hungria e República da Irlanda têm ambos um ponto cada, ao fim de duas jornadas.

