As conquistas do Euro 2016 da Liga das Nações em 2019 aumentam a responsabilidade da Seleção Nacional e João Mário garante que o objetivo passa por fazer história no Qatar.

«Toda a gente sabe qual é o objetivo de Portugal. A partir do momento em que ganhas um Europeu e uma Liga das Nações, ficas com o sentimento de que podes ganhar títulos e o quão bom é. Toda a gente que vem à Seleção sabe que nós não queremos só participar: queremos ganhar! E isso é uma conversa constante entre o mister e a equipa, e entre nós, jogadores. É um grande objetivo, sabemos o quão difícil é, mas vamos tentar», disse o médio do Benfica em conferência de imprensa.

Com 52 internacionalizações e presenças num Europeu (2016) e num Mundial (2018), João Mário é um dos jogadores mais experientes num grupo de trabalho que tem dez estreantes em fases finais de grandes competições. «Acredito muito que Seleção é momento. Os dez jogadores que vão estrear-se numa fase final é fruto do trabalho que fizeram», disse, partilhando o papel que tem e relação aos mais novos.

«Como um dos jogadores mais experientes, tento passar uma mensagem de confiança, de acreditar naquilo que são as nossas ideias, que para se ganhar títulos é preciso, acima de tudo, ter-se um grande grupo.»

E isso, garante João Mário, não falta à equipas das quinas. «Sem dúvida que Portugal tem uma Seleção que nos faz sonhar e acreditamos todos que é possível conquistar este Mundial.»