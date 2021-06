Lukaku falou na véspera sobre os seus pontos fortes e os de Cristiano Ronaldo e hoje, na conferência de imprensa de antevisão do Bélgica-Portugal, João Moutinho abordou o tema, ao ter de responder sobre se o capitão da Seleção podia invejar a capacidade física do avançado belga.

«Invejar a capacidade física do Lukaku? Se fosse eu, acho que sim. Devido à minha estatura», sorriu, acrescentando de seguida: «Tanto o Ronaldo como o Lukaku são jogadores formados. O Ronaldo pode melhorar mais um aspeto ou outro. Mas são jogadores de características diferentes. O Ronaldo já demonstrou que tem uma grande capacidade de remate, pé esquerdo ou direito, e o Lukaku reconheceu isso. Mas vamos tentar fazer o nosso jogo e que o Cristiano possa ajudar-nos a atingir os objetivos com as suas características», concluiu.

O Bélgica-Portugal, dos oitavos de final do Euro 2020, joga-se a partir das 20 horas de domingo e pode seguir, ao minuto aqui, no Maisfutebol.