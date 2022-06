João Moutinho garante que o «espírito» da seleção está «bom» na véspera do jogo com a Espanha, o primeiro da nova edição da Liga das Nações, marcado para esta quinta-feira (19h45), para Sevilha. Os alegados insultos de Otávio dirigidos a jogadores do Benfica, na festa do título do FC Porto, não abalaram o grupo que, segundo o jogador do Wolverhampton, continua «unido» e concentrado nos objetivos que há para alcançar em 2022.

«O espírito está bom, sempre foi bom aliás. Tentamos transportar para todas as convocatórias esse espírito, essa vontade de querer vencer. Vamos defrontar uma seleção muito forte, que vai querer vencer, como nós. Vamos meter as nossas qualidades dentro do campo para vencer o jogo, é esse o objetivo», começou por destacar em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

Um jogo difícil, frente à Espanha, fora de casa. «Portugal tenta fazer isso em todos os jogos em que entra. Sabemos que temos do outro lado uma seleção extremamente forte, que vai tentar impor o seu jogo, mas nós vamos tentar impor o nosso. Tem que ser com esse espírito, essa entreajuda, que vamos tentar colocar por dentro de campo. Só assim conseguiremos, com atitude, qualidade», destacou.

Quanto ao processo instaurado pelo Conselho de Disciplina a Otávio, por insultos ao Benfica, Moutinho desvalorizou. «Isso passa ao lado, não mexe nada. São coisas que se passaram, mas aqui na seleção não há clubes, há um espírito muito forte. Estamos todos unidos com o objetivo de conseguirmos a vitória. Não se passou nada, estamos unidos pelo objetivo», referiu ainda.