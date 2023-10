Declarações do selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-2 ante a Eslováquia, que confirmou o apuramento para o Euro 2024:

[Razões para a quebra na segunda parte:]

«Acho que a nossa primeira parte foi muito boa, o trabalho que fizemos foi executado com uma clareza extraordinária. Marcámos dois golos, tivemos um controlo total, mas na segunda parte acho que jogámos com o coração, mais do que com a cabeça. Tentámos marcar mais golos, mas o guarda-redes [ndr: Martin Dúbravka] teve muito bom desempenho e não controlámos o jogo. Precisamos de melhorar, acho que o ambiente no Dragão foi espetacular e o apoio foi muito importante, mas como equipa acho que jogámos com o coração na segunda parte. Merecemos ganhar, acho que a Eslováquia teve quatro remates, nós tivemos 13 ou 14, o desempenho foi merecedor da vitória, mas precisamos de jogar 90 minutos com o controlo e a cabeça da primeira parte.»

[Que ilações é que o jogo de Bratislava deu para a boa primeira parte que Portugal teve no Dragão:]

«Nós precisámos de adaptar e hoje fizemos isso. A Eslováquia é uma equipa bem trabalhada no bloco médio e tivemos muitos problemas [ndr: em Bratislava]. Não encontrámos linhas de passe, boas decisões. Hoje foi totalmente diferente, as decisões foram muito boas, uma disciplina tática no jogo posicional superlativa e isso, depois, permite-nos utilizar o talento que temos. Acho que os jogadores criaram situações de um contra um para o Leão, a ligação do Ramos e o Cristiano entrelinhas, a capacidade de interpretar e encontrar o espaço do Bruno Fernandes. Depois, tivemos situações muito claras. Precisamos de jogos assim. Acho que, para nós, é melhor ganhar 3-2 e poder crescer e melhorar, e não ganhar um jogo 5-0 hoje (e tivemos oportunidade de marcar mais golos). Isto é um caminho em que precisamos de jogos como hoje para melhorar.»

[Se João Neves pode estrear-se na segunda-feira em Zenica, ante a Bósnia:]

«A Bósnia é o mesmo, precisamos de tentar refrescar a equipa, mas não [fazer] mudanças sem sentido e o João Neves rem as mesmas possibilidades do que qualquer outro jogador, porque fez um treino com uma maturidade que não é normal para um jogador tão novo.»