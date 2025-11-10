João Neves falou na campanha eleitoral do Benfica na antevisão dos próximos jogos da Seleção Nacional que podem confirmar a qualificação direta para o Mundial2026. Portugal defronta primeiro a República da Irlanda, em Dublin, na quinta-feira, depois recebe a Arménia, no Estádio do Dragão, no domingo seguinte.

Aptidão física após lesão

«Neste momento sinto-me em forma, sinto-me a cem por cento, por isso estou aqui para contribuir a cem por cento para o bem da Seleção, para dar o melhor de mim e para ajudar a equipa no apuramento.»

Nome foi muito falado na campanha eleitoral do Benfica

«Na altura prenunciei-me sobre a minha situação no clube, hoje, vendo de fora, só quero o bem para o Benfica porque foi o clube que me acolheu desde pequenino, me ensinou o que é o futebol e me deu os valores para estar onde estou. Para mim está tudo bem, desde que o novo presidente, sei que é o Rui Costa, mas mesmo que fosse outro, trouxesse o clube ao seu melhor e ao topo, ficaria muito feliz».