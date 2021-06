João Palhinha está totalmente focado nos trabalhos da Seleção Nacional e alheio às notícias de mercado que têm falado no seu nome com insistência. O jovem médio considera que está num espaço privilegiado e quer desfrutar ao máximo. Mesmo uma eventual renovação do vínculo com o Sporting é um assunto de momento para o jovem internacional que está totalmente focado na sua primeira fase final.

«Sinceramente estou focado no meu desempenho na Seleção, só estou preocupado com isso. Tudo o que é o meu futuro fica para segundo plano, neste momento só estou focado em jogar por Portugal, aprender e evoluir neste espaço recheado de todos os talentos que a seleção tem. Com o meu futuro não estou muito preocupado», comentou.

Em cima da mesa estará uma proposta do Sporting para prolongar o vínculo ao clube, mas esse também não é assunto que preocupe Palhinha. «Só estou mesmo preocupa com a Seleção. A renovação com o Sporting tem o seu timing. Agora só estou preocupado em ajudar o país a alcançar os seus objetivos», insistiu.