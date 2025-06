Declarações de João Palhinha, na zona mista da Allianz Arena, após a vitória de Portugal ante a Alemanha, por 2-1, nas meias-finais da Liga das Nações:

[Sobre ser especial jogar em casa:] «Foi um misto de emoções. É especial jogar aqui [ndr: Munique], é escusado dizê-lo. Não escondo também o sentimento de felicidade que é ganhar aqui, ainda para mais contra uma seleção muito forte como é a Alemanha».

[Objetivo de ganhar o seu primeiro título por Portugal:] «Fizemos um jogo muito bom. Mostrámos aquilo que estamos aqui a fazer. Vamos à conquista deste troféu que é tão importante para nós. Seria também um grande orgulho poder erguer aqui em Munique o meu primeiro título como jogador da Seleção».

[Sobre se conversou com os colegas do Bayern:] «Falei com o Gnabry e com o Pavlovic. Os outros estavam um bocadinho mais chateados, não deu para falar muito. Deram-me os parabéns. Desportivismo sempre acima de tudo. Disse-lhes que para a semana estaremos juntos porque temos o Mundial de Clubes para disputar.»

[Sobre o futuro no Bayern:] «Não sei o que vai acontecer, vamos ver. Tenho de reunir-me também com os responsáveis e ver o que será melhor para o meu futuro. Sempre disse que estou determinado em afirmar-me no Bayern. Preciso também que me dêem essas oportunidades para demonstrar. É estudar um bocadinho o quê que se poderá fazer. Mas o meu foco agora é na seleção e em poder conquistar o meu primeiro título como internacional. Não é só um sonho, mas sim um grande objetivo que estamos todos dispostos a fazê-lo.»