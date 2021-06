João Palhinha teve um ano marcante. Regressou ao Sporting, foi campeão e foi convocado para a fase final do Campeonato da Europa. Um cenário que o médio não sonhava há três anos quando foi emprestado ao Sp. Braga, mas que acaba por ser o resultado de uma carreira sustentada e regular, reforçada pelo título alcançado com o Sporting..

«Felizmente tenho vindo a fazer um trajeto passo a passo, tudo com calma, todos os empréstimos que tive acrescentaram sempre muito, em termos profissionais e pessoais. Fiz duas épocas excelentes no Sp. Braga, depois uma no Sporting. Acaba por ser reflexo do meu trabalho individual e também do coletivo. Se não tivesse atingido as coisas coletivamente, como agora no Sporting, seria diferente. Foi um ano muito feliz e que vou recordar com muito carinho», comentou.

Um percurso natural, portanto Palhinha não ficou muito surpreendido com esta convocatória para a fase final do Euro2020. «Sempre me foquei no trabalho. Tinha noção e consciência que se mantivesse nível provavelmente aconteceria. Reflete a época coletiva e individual. Sempre acreditei que pudesse chegar. Moreirense, Belenenses, Sp. Braga, acrescentaram muito à minha vida e fizeram-me chegar a este patamar. Esta época não foi de afirmação, já me tinha afirmado antes, acho eu, mas quando conquistamos algo marcante é sempre importante e também a isso se deve esta chamada», destacou ainda.