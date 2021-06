João Palhinha soma apenas duas internacionalizações e vai ainda procurando adaptar-se ao espaço da Seleção Nacional, mas com a companhia de Nuno Mendes e Pedro Gonçalves, companheiros do Sporting, a integração é mais fácil.

«Tem sido muito boa. Já no último estágio tive a oportunidade de estar aqui e acolhera-me todos muito bem. Já tive a oportunidade de agradecer pessoalmente a maneira como me receberam. O Nuno também é a segunda vez que está aqui, o Pote é a primeira, mas se estamos aqui os três é porque temos valor para aqui estar. A motivação é tanta para desfrutar deste momento único que só estamos preocupados em concretizar os nossos objetivos e sonhos», destacou.

No Sporting, João Palhinha elegeu Nuno Santos como o jogador com pior feitio, mas na seleção ainda não teve tempo para encontrar o mais mal-disposto. «É diferente. No Sporting os meus colegas já os conheço há mais tempo, aqui vou me entrosando aos poucos. Alguns já os conhecia das camadas jovens da seleção, mas são sempre momentos que nos marcam. Vou ganhando cada vez mais confiança com os meus colegas, porque não passamos tantas horas juntos. Não consigo dizer quem é que tem mais mau feitio, talvez possa responder a essa pergunta depois do Euro», comentou.