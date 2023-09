Roberto Martínez concordou que a transferência abortada de João Palhinha do Fulham para o Bayern Munique não foi fácil para o médio de 28 anos.

«Foi [um momento] muito difícil. Não foi um interesse ou uma possível contratação. Ele apanhou um voo e mentalmente foi uma mudança de equipa. E isso é muito difícil», disse o selecionador nacional do lançamento do jogo desta sexta-feira com a Eslováquia.

Para Roberto Martínez, o facto de Palhinha estar integrado na Seleção fez-lhe. «Foi positivo para ele e para nós que estivesse na Seleção. Acho que ele gostou de estar com a família da Federação e da Seleção porque foi um momento muito difícil», rematou.