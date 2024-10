O médio português João Palhinha já integrou o grupo da Seleção Nacional na manhã desta quarta-feira.

O internacional português, que esta época representa o Bayern Munique, foi ausência na terça-feira, no primeiro treino de preparação para o jogo na Polónia, por motivos pessoais.

A Seleção volta a treinar às 18 horas desta quarta-feira. Uma hora antes, pelas 17 horas, um jogador falará em conferência de imprensa.

Portugal visita no sábado a Polónia, em jogo agendado para as 19h45, no Estádio Nacional de Varsóvia. Na terça-feira, dia 15, joga ante a Escócia, em Glasgow.

Portugal lidera o grupo 1 da Liga A, com seis pontos, seguido da Croácia e da Polónia (ambas com três) e da Escócia, que ainda não pontuou.