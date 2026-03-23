João Simões, médio do Sporting, em declarações na conferência de imprensa no primeiro dia de estágio da seleção sub-21. Portugal enfrenta o Azerbaijão (dia 27) e a Escócia (dia 31) para o apuramento para o Europeu de 2027 da categoria. O jovem leão confessou quais são as referências na seleção A.

Bruno Fernandes e Vitinha como referências

«A principal referência na seleção principal é o Bruno Fernandes, mas joguei frente ao Vitinha recentemente e deu para perceber porque é que é tão bem elogiado. É realmente um grande jogador. Tento pegar num bocado de cada um e colocar em cada jogo. No que puder, vou trabalhar para poder chegar onde eles estão.»

Análise aos dois encontros

«Vão ser dois encontros muito complicados. Também jogamos contra os melhores jogadores dos outros países e trabalhamos para se dar a melhor resposta possível, que, neste caso, será duas vitórias. Pensamos primeiro no Azerbaijão e esperamos conseguir os três pontos.»

Objetivo: fazer a melhor prestação possível

«O objetivo é chegar ao Europeu, seja com zero golos sofridos ou o que for. O que nós queremos fazer é a melhor prestação possível. São dados do nosso trabalho e da forma como levamos os jogos de forma séria, sempre com o objetivo de fazer o melhor possível por Portugal.»