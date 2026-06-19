Com o sonho de assumir a Seleção Nacional depois do Campeonato do Mundo, Jorge Jesus está a recusar todas as abordagens que tem recebido no mercado nos últimos dias.

O Maisfutebol apurou que o treinador português descartou na semana passada uma investida dos turcos do Fenerbahçe, onde trabalhou em 2022/23, e mais recentemente rejeitou uma abordagem dos egípcios do Al Ahly.

Foi também por causa do desejo de substituir Roberto Martínez que Jesus rechaçou também renovar contrato com o Al Nassr, com quem venceu a Liga Saudita na temporada passada.

Com a saída de Martínez garantida depois do Mundial, independentemente do resultado, Jorge Jesus é, de facto, um nome muito forte dentro da Federação Portuguesa de Futebol.

A FPF já tomou conhecimento daquilo que precisa de oferecer (projeto e parte financeira) para fechar a contratação de Jesus. Há, inclusive, otimismo de ambas as partes.