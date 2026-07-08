A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu oficialmente esta quarta-feira as conversações para avançar com a contratação de Jorge Jesus para o cargo de selecionador, segundo apurou o Maisfutebol.

Há um entendimento sobre as bases salariais, mas ainda restam ajustes nos valores dos prémios e bónus por objetivos atingidos (Liga das Nações 26/27, Liga das Nações 28/29, o Euro 2028 e, sobretudo, o Mundial 2030).

Para cumprir o sonho de trabalhar na Seleção Nacional, Jesus compreende que é preciso um esforço significativo para uma redução salarial, sobretudo em relação ao último contrato com os sauditas do Al Nassr, onde foi campeão nacional na temporada passada.

O presidente Pedro Proença tem pressa para confirmar o substituto do espanhol Roberto Martínez e, por isso, o acordo caminha para ser concretizado até domingo, conforme o nosso jornal revelou com exclusividade na última terça-feira. O anúncio, então, pode acontecer já para a semana.

Pronto para substituir Martínez, Jesus rejeitou recentemente um convite da seleção da Arábia Saudita — antes disso, recorde-se, havia rechaçado uma oferta para regressar aos turcos do Fenerbahçe.

Além da habitual equipa técnica (os adjuntos João de Deus e Fábio Jesus, o preparador físico Márcio Sampaio e os analistas Rodrigo Araújo e Gil Henriques), Jorge Jesus, de 71 anos, sabe que vai contar com a presença de um nome de peso escolhido pela FPF.

Reformado desde 2024, Pepe é uma das alternativas com mais força para se juntar ao novo selecionador. O antigo internacional português tem boa relação com Proença e esteve na qualidade de convidado da Federação nos Estados Unidos.