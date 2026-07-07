Jorge Jesus está pronto para se sentar e abrir oficialmente as conversações com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para ocupar o cargo deixado por Roberto Martínez na Seleção Nacional.

Segundo apurou o Maisfutebol, os dois lados trabalham para se reunirem ainda nesta semana e terem tudo definido até domingo. Ou seja, para a semana existe então a possibilidade de o acordo já ser anunciado.

Livre no mercado, Jesus, recorde-se, recusou a renovação de contrato com os sauditas do All Nassr e também ignorou alguns outros convites nas últimas semanas, tudo isso à espera de ser o novo selecionador de Portugal.

Não há, ainda, uma negociação oficial, mas o presidente Pedro Proença reconhece há dias, sobretudo em conversas informais, que JJ é o favorito para substituir Martínez.

Naturalmente, o plano passa por assinar um vínculo até 2030 - um novo ciclo a contar com três grandes competições (Liga das Nações, Euro e Mundial).