As negociações entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Jorge Jesus arrancam oficialmente esta semana e, segundo apurou o Maisfutebol, o acordo caminha para ser atingido com certa facilidade.

«Seleção? Vai ser o contrato mais fácil de assinar da carreira de Jorge Jesus», confidenciou uma fonte próxima do processo ao nosso jornal.

«Ele jamais diria 'não' à Seleção Nacional, sendo que, recorde-se, já disse isso publicamente, logo após ter encerrado a passagem pelo Al Nassr», completou.

Segundo revelou com exclusividade o Maisfutebol na última terça-feira, a ideia de ambos os lados é fechar até domingo todos os detalhes do contrato e, se possível, fazer o anúncio para a semana.

O iminente vínculo de Jesus com a Seleção Nacional vai ser válido até 2030, ou seja, tendo como prioridade máxima o Euro-2028 e o Mundial-2030.

Pronto para substituir o espanhol Roberto Martínez, o treinador português rejeitou recentemente um convite da seleção da Arábia Saudita — antes, já havia rechaçado uma oferta para regressar aos turcos do Fenerbahçe.

Além da habitual equipa técnica (os adjuntos João de Deus e Fábio Jesus, o preparador físico Márcio Sampaio e os analistas Rodrigo Araújo e Gil Henriques), JJ sabe que vai contar com a presença de um nome de peso escolhido pela FPF.

Reformado desde 2024, Pepe é uma das alternativas com mais força para se juntar ao novo selecionador. O antigo internacional português tem boa relação com o presidente Pedro Proença e, inclusive, esteve na qualidade de convidado da Federação nos Estados Unidos.