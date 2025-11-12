O guarda-redes José Sá foi dispensado, esta quarta-feira, para o jogo da seleção portuguesa com a Irlanda, devido à morte do avô.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou que o jogador do Wolverhampton foi dispensado após o treino «e não segue viagem para a Irlanda». José Sá, no entanto, ainda vai voltar a juntar-se à Seleção, já na sexta-feira, no Porto. Portugal, recorde-se, defronta a Arménia no Estádio do Dragão, no próximo domingo.

João Carvalho, guarda-redes do Sporting de Braga, estava a trabalhar com os sub-21 e vai viajar para Dublin com a restante comitiva, estreando-se nos eleitos da seleção principal.

Para o jogo de Dublin, na quinta-feira, que pode carimbar a presença de Portugal no Mundial 2026, o selecionador Roberto Martínez também não poderá contar com o castigado Bruno Fernandes, enquanto Vitinha já treinou com a equipa e está apto.