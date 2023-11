Há várias temporadas como terceiro na hierarquia dos guarda-redes da seleção nacional, José Sá, de 30 anos, prepara-se para somar o primeiro jogo por Portugal esta quinta-feira, diante do Liechtenstein.

O selecionador nacional Roberto Martínez elogiou a postura do guardião do Wolverhampton e garantiu que a opção de o lançar a titular no próximo jogo foi vista com bons olhos pelos colegas de posição.

«É um motivo de orgulho para mim, como selecionador, ver um jogador como o José Sá, que é um exemplo de trabalho, um jogador que deu sete anos de muito esforço à seleção Há uma boa relação entre os nossos guarda-redes. O Rui Patrício jogou nos dois primeiros jogos [do apuramento], o Diogo Costa teve um desempenho muito, muito bom e é importante para o José Sá fazer parte deste apuramento histórico. O Diogo Costa ficou muito feliz, como o Rui Patrício. Têm uma relação muito boa», vincou Martínez em conferência de imprensa.

Já Rúben Dias, que falou antes do selecionador, também reconheceu que o grupo aplaude a decisão do técnico.

«É um momento especial para ele e para nós, que ficamos felizes por ele e pela atitude que o selecionador toma. É um grupo de jogadores com toda a ambição do mundo, mas não nos podemos esquecer da parte humana e da dedicação que o José Sá traz cada vez que vem, sabendo que provavelmente não vai jogar. Enquanto grupo, respeitamos muito a posição do nosso treinador e ficamos felizes pelo Sá», vincou.

A seleção portuguesa joga esta quinta-feira no Liechtenstein, a partir das 19h45, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.