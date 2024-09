O árbitro turco Umut Meler foi nomeado pela UEFA para dirigir o duelo entre Portugal e Croácia, na próxima quinta-feira, no Estádio da Luz, no arranque da nova Liga das Nações.

Meler, de 38 anos, esteve na fase final do Euro2024, em que apitou três jogos (dois na fase de grupos e um nos oitavos de final), é internacional desde 2017 e vai arbitrar pela segunda vez a seleção portuguesa.

Em outubro de 2023, o árbitro turco esteve também na goleada que Portugal aplicou à Bósnia-Herzegovina (5-0), na fase de qualificação para o Europeu da Alemanha.

Na Luz, Meler vai ter como assistentes os compatriotas Kerem Ersoy e Ibrahim Uyarcan, com Arda Kardeşler a ter o papel de quarto árbitro.

No final do ano passado, Umut Meler foi vítima de agressão durante um jogo da Liga turca em pleno relvado pelo presidente do Ankaragucu.