Beatriz Fonseca sublinhou as dificuldades de Portugal na visita à Inglaterra, na sexta-feira, na quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga das Nações. Este domingo, em conferência de imprensa, a avançada vinculada ao Sporting mostrou-se também entusiasmada por jogar em Wembley.

«O jogo contra Inglaterra, na primeira jornada, foi muito bom, mas já está lá atrás. Estamos concentradas para fazermos um bom jogo e sabemos da dificuldade, mas também sabemos da nossa qualidade, por isso estamos confiantes.»

«Acho que para qualquer jogadora, até treinador, é especial porque é um estádio mítico, tem história e para qualquer amante do futebol é especial estar lá, por isso acho que vai ser ótimo», referiu.

A avançada de 26 anos fez o seu segundo jogo por Portugal na última jornada frente à Espanha.

A Seleção Nacional é terceira do grupo A3, com quatro pontos, posto que obriga a play-off de manutenção na divisão cimeira da Liga das Nações. Portugal está a cinco pontos da líder Espanha e com um ponto de vantagem sobre a Bélgica (4.º).

As «navegadoras» enfrentam a Inglaterra na noite de sexta-feira (19h45), em Wembley.