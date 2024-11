Bernardo Silva em declarações à RTP, depois da goleada de Portugal à Polónia (5-1), no Estádio do Dragão, no jogo que confirmou a qualificação da seleção portuguesa para os quartos de final da Liga das Nações.

Feliz com a qualificação para os quartos de final?

«Muito feliz por nos qualificarmos no primeiro lugar que era o nosso objetivo. A primeira parte foi bastante má, mas a segunda foi muito boa e estamos felizes com a vitória».

O que quer dizer com uma primeira parte muito má?

«Não queríamos que fosse má, mas apesar de chegarmos ao resultado em 0-0, que não foi mau, queríamos outro resultado para o público puxar por nós. Não conseguimos pressionar a Polónia como queríamos, mas na segunda parte conseguimos corrigir e melhorámos».

As palavras do selecionador ao intervalo foram duras?

«Foi duro entre nós jogadores porque não estávamos a fazer o suficiente e foi duro da parte do selecionador porque não estávamos a fazer o que devíamos».

A segunda parte foi bastante diferente…

«Divertimo-nos, com muitos golos e, quando jogamos assim, é impossível parar a nossa seleção».