Bernardo Silva apresentou-se irritado na zona mista do Estádio de Genebra onde Portugal perdeu diante da Suíça por 1-0, em jogo do Grupo 2 da Liga das Nações:

[Sobre o jogo]

- Sofremos um golo logo aos 50 segundos e isso torna o jogo mais complicado. Acontece. Íamos jogar contra uma equipa que na semana perdeu contra nós 4-0, portanto, vinha preparada para ser mais agressiva e para jogar de outra forma. Na segunda parte tentámos ir à procura do golo, tivemos muitas oportunidades, mas infelizmente o golo não apareceu. É uma derrota dura para nós porque passamos para o segundo lugar do grupo e não era nada disto que queríamos.

[Ao intervalo estava muito irritado, o que se passou?]

- Aquilo que achámos foi que houve pouco respeito da parte dos árbitros. Já jogo futebol há muitos anos. Mal acabou o jogo, os árbitros fugiram para o balneário deles. Isto normalmente não acontece, nem pode acontecer. Quando os árbitros cometem erros, têm de assumir os erros, da mesma forma que nós o fazemos. Não é desculpa, também falhámos em algumas coisas, mas desde o primeiro minuto que o guarda-redes deles perde um minuto em cada pontapé de baliza e chega ao final do jogo e o árbitro dá quatro minutos de compensação. O lance do penálti para eles, que é um lance completamente errado e acabámos com jogadores amarelados. E depois houve muitas pequenas faltinhas que acabam por quebrar o ritmo do jogo. Não é desculpa, Portugal tem de fazer muito melhor, mas são pequenas coisas que nos vão empurrando para trás e tornando o jogo mais difícil.

[Esta derrota obriga Portugal a ganhar à Espanha?]

- Obriga-nos a ganhar à República Checa e depois à Espanha. Temos de ganhar à República Checa e, a partir daí, logo vemos o resultado que a Espanha fizer para percebermos o resultado que temos de fazer. Agora, claro, complica um bocado as contas do grupo porque podíamos estra em primeiro com dois pontos de vantagem estamos em segundo, já atrás da Espanha. Faltam dois jogos, jogamos o último jogo em casa com a Espanha e, se fizermos um bom trabalho com a República Checa, temos as nossas hipóteses de nos classificarmos.