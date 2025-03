Bernardo Silva juntou-se este domingo, aos 30 anos, a um grupo de elite de jogadores portugueses com mais de 100 internacionalizações, juntando-se a uma galeria de nomes notáveis como Cristiano Ronaldo, Luís Figo e Pepe, tornando-se no oitavo futebolista a alcançar a marca redonda com três dígitos.

O jogador do Manchester City alcançou a marca no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a titularidade no encontro frente à Dinamarca, da segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações, passando a integrar a restrita lista, encabeçada por Cristiano Ronaldo, que leva agora 219 jogos.

Seguem-se João Moutinho (146 jogos), Pepe (141), Luís Figo (127), Nani (112), Fernando Couto (110) e Rui Patrício (108) como as restantes figuras que chegaram à centena de jogos pela seleção ‘AA’.

Antes do encontro, o centenário de Bernardo Silva foi assinalado com a oferta de uma camisola com o número 100, recebida das mãos do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença.

Formado no Benfica e a viver a oitava temporada seguida no Manchester City, o médio é o atual vice-capitão de Portugal e soma 13 golos pelo seu país.

Nos dez anos que já leva a representar Portugal, Bernardo Silva tem quatro presenças em fases finais de grandes competições (Mundial2018, Euro2020, Mundial2022 e Euro2024), um título da Liga das Nações, em 2019, em que foi eleito o melhor jogador da Final Four, e a participação na entretanto extinta Taça das Confederações, em 2017, na Rússia.

Em 2016, o médio viveu o momento mais agridoce da sua carreira internacional, quando falhou a fase final do Europeu em França, por lesão, com Portugal a conquistar o título, naquele que é até hoje o maior momento da história da seleção nacional.

A ligação de Bernardo à seleção principal até começou mal, a 31 de março de 2015, com a sua primeira internacionalização a acontecer numa derrota frente a Cabo Verde (0-2), num particular realizado no Estoril.

Bernardo Silva foi lançado por Fernando Santos como titular, num amigável atípico, com o então selecionador a utilizar jogadores de segundo ou terceiro plano, tendo poupado praticamente todas as principais figuras dessa altura.

O médio foi um dos poucos que convenceu Fernando Santos e acabou por ainda fazer dois jogos de apuramento para o Euro2016. O seu primeiro encontro oficial foi em 07 de setembro de 2015 em Elbasan, na Albânia, com Portugal a vencer essa partida, por 1-0. Bernardo foi titular.

O primeiro golo pela equipa das ‘quinas’ foi frente a Gibraltar (5-0), num particular em setembro de 2016, no Estádio do Bessa, no Porto.

A nível oficial, Bernardo marcou à Nova Zelândia, em São Petersburgo, na Rússia, em junho de 2017, na Taça das Confederações, no triunfo luso por 4-0.

A internacionalização 50 aconteceu em 14 de novembro de 2020, no Estádio da Luz, na derrota por 1-0 com a França, que valeu a eliminação na fase de grupos da segunda edição da Liga das Nações.

O primeiro e único golo em fases finais só foi alcançado recentemente, no Euro2024, na vitória de Portugal sobre a Turquia (3-0), em Dortmund, na Alemanha.