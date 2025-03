Bernardo Silva, em declarações à RTP, depois da vitória de Portugal sobre a Dinamarca (5-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações:

100.º jogo e apuramento garantido. Está feliz?

«Muito feliz, sobretudo pela qualificação para a Final Four. Era exatamente isso que queríamos, a parte desinspirada no jogo eventualmente não, mas hoje, mais importante do que fazer um jogo perfeito, ao nível técnico-tático, era que jogássemos com outra energia, com outra intensidade, que puxássemos pelo nosso público, a jogar em casa. Acho que conseguimos fazer isso muito bem, desde o primeiro minuto. Sabíamos que fizemos um jogo bastante mau na Dinamarca, sabíamos, antes do jogo, que não ia ser um jogo fácil, mas também sabíamos que os dinamarqueses, aqui em nossa casa, não iam estar tão confortáveis. Queríamos que eles tivessem o mesmo feeling que nós tivemos lá e conseguimos isso de forma perfeita. Cometemos alguns erros que nos custaram os golos sofridos, muito felizes. Acho que foi uma boa exibição da seleção».

O Bernardo costuma ser mais «artista» com a bola nos pés, hoje conseguiu dar uma dimensão física e defensiva ao jogo português…

«Tento dar ao jogo aquilo que a equipa precisa no momento e hoje senti que a equipa precisava mais da energia do Bruno e quis ajudar mais o Vitinha nas tarefas defensivas a meio-campo. Depois, obviamente, quando estávamos em vantagem, não ia perder o equilíbrio do meio-campo e arriscar tanto. Tentei fazer isso, acho, acima de tudo, que foi uma exibição com muita alma da seleção».

Cristiano Ronaldo falou de críticas injustas à seleção. Concorda?

«O futebol envolve muita paixão. As pessoas que já andam há muito tempo no futebol, como eu, o Cristiano e o próprio treinador, sabemos que quando ganhamos somos os melhores do mundo, mas no dia a seguir perdemos e somos os piores do mundo, portanto, nunca há um meio termo no futebol. Estamos habituados a isso, faz parte. Como o Cristiano disse ontem, o mais importante é que ainda estávamos no intervalo, ainda não tínhamos perdido nada, ainda que tenhamos feito uma má exibição. Hoje a seleção deu uma grande resposta».

Além dos jogadores certos, sentem que têm o líder certo?

«Sentimos, claro que sim. Não sei se está a falar do capitão ou do selecionador, mas vamos até à morte com o nosso selecionador».