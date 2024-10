Bruno Fernandes abordou o momento que atravessa no Manchester United, marcado com duas expulsões que qualificou como «injustas» nas últimas semanas, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do embate com a Polónia, relativo à fase de grupos da Liga das Nações.

Um «mau momento no clube, não na seleção», como Bruno Fernandes pretendeu clarificar logo a abrir a conferência de imprensa. «Já marquei pela seleção, pelo clube é que não», começou por destacar antes de abordar o momento difícil que atravessa.

«Quando falei do meu mau momento foi em relação às duas expulsões numa semana, as quais achei que foram algo injustas, uma acabou por ser retirada e comprovou-se injusta, a segunda, por ser um segundo amarelo, não pôde ser retirada. Faz parte do futebol, são coisas que acontecem, não posso pensar muito nisso, faz parte do passado», começou por referir.

Um mau momento que o jogador já tinha assumido numa publicação nas redes sociais. «O que disse nas redes sociais, foi assumir a responsabilidade daquele momento, porque deixei os meus companheiros, principalmente contra o Tottenham, a jogar 45 minutos com menos uma unidade, a correr atrás do resultado», explicou.

Um momento negativo que o jogador não relaciona com a seleção. «Nada relativo ao espaço seleção, acho que tenho vindo a demonstrar um bom nível na seleção, é um espaço onde me sinto cada vez melhor, onde me sinto a usufruir do meu futebol a um nível muito alto, também pelas dinâmicas que temos, pela qualidade que tenho ao meu lado, que me ajuda bastante», referiu.

Quanto ao clube, Bruno Fernandes está determinado em voltar a marcar e a ajudar o Manchester United a recuperar na classificação.

«Em relação ao clube, é melhorar assim que lá chegar, fazer com que os golos voltem a aparecer. Há que assumir responsabilidade nisso também, porque sou um médio que faz muitos golos, que ao longo dos anos, ao nível dos golos, estive sempre a um nível muito alto e tenho que viver com isso, com essas expetativas. Também tenho os meus standards, não me privo disso. Ainda não marquei pelo clube e espero que assim que lá chegue consiga marcar e ajudar o clube a regressar às vitória e a um bom nível», destacou ainda.