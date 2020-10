Bruno Fernandes, médio da Seleção Nacional, em declarações à RTP, depois da vitória de Portugal sobre a Suécia (3-0), no Estádio de Alvalade, em jogo do Grupo 3 da Liga das Nações:

- A seleção fez um grande jogo, criámos muitas ocasiões, podíamos ter feito seguramente mais golos, mas encontrámos uma equipa cm muita qualidade, jogadores que sabem ter bola e que sabem o que fazer com ela. Estivemos à altura do desafio, o resultado fala por si, mas a exibição também.

[Ausência de Cristiano Ronaldo]

- Independentemente de quem jogue, o objetivo é sempre ganhar. É evidente que queremos ter o melhor do mundo à disposição, mas cumprimos a nossa parte, mas claro que é sempre mais fácil com o melhor do mundo.

[Preocupado com a pandemia no regresso a Inglaterra?]

- Não me preocupa. Estamos na lista negra da Inglaterra, mas tivemos autorização para viajar. Claro que vamos ser analisados lá, mas não há problema. Não sei porque é saem essas notícias, não é a primeira vez que vimos à seleção e o Reino Unido já estava fechado.