Portugal já está qualificado para os quartos de final da Liga das Nações, mas João Cancelo garante que Portugal vai subir ao relvado, esta segunda-feira, para tentar ganhar à Croácia e fechar esta fase de qualificação com mais uma vitória. Mais dos que os três pontos, para o lateral do Al Hilal está em causa o «orgulho» português.

«Não conta muito a nível de pontos, mas conta o nosso orgulho. Temos de sacar o nosso orgulho amanhã, mostrar que jogamos por Portugal e que jogamos a um altíssimo nível e que jogamos sempre para ganhar, seja qual for o jogo, seja amigável, que neste caso não é, jogamos sempre para ganhar», começou por destacar o defesa em conferência de imprensa.

No último jogo, os laterais eleitos por Roberto Martínez foram Diogo Dalot e Nuno Mendes e, na convocatória, há ainda Nélson Semedo e Nuno Tavares. Concorrência forte para o lateral do Al Hilal. «É muito bom ter grandes jogadores a competir comigo nas laterais. Todos nós queremos o mesmo que é ter um lugar no onze, é para isso que trabalhamos no dia-a-dia, tanto nos clubes como na seleção. É uma luta interessante porque somos todos grandes jogadores de altíssimo nível. Cabe depois ao mister decidir», comentou.

Com a dispensa de jogadores como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto, o grupo que viajou para a Croácia rejuvenesceu e João Cancelo é agora um dos mais experientes do grupo.

O lateral, com mais de 60 internacionalizações, está pronto para ajudar os mais jovens a integrarem-se. «Estou sempre pronto para ajudar os jovens. Quando cheguei à seleção esperava que me ajudassem e foi isso que aconteceu, por isso, agora faço o mesmo, tento que os novos jogadores se adaptem o mais rápido possível. Por exemplo, o Nuno Tavares chegou agora, eu já o conhecia, mas tentei que ele se adaptasse o mais rápido possível, tento metê-los à vontade para exprimirem o seu futebol que é o mais importante», referiu.

Mais há mais. «Isto é tudo muito bonito, mas o importante é o rendimento. Quem vê de fora, como vocês, jornalistas, vê o rendimento do jogador. Tento passar-lhes isso, o futebol é um mundo cruel por vezes porque um jogo pode ditar muita coisa na carreira de um jogador, mas eles são miúdos que são muito trabalhadores. São humildes e chegam com os pés bem assentes na terra, o talento eles já têm», destacou ainda.