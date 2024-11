João Cancelo garante que não perdeu intensidade depois de ter trocado o futebol europeu, ao mais alto nível, pelo futebol saudita, para onde foi jogar, depois da última janela de mercado. Ao serviço do Al Hilal, o lateral garante que corre tanto com antes e, para o comprovar, pede que solicitem os dados do GPS dos treinos a Jorge Jesus.

Depois de ter jogado em equipas como Valencia, Inter Milão, Juventus, Manchester City, Bayern Munique e Barcelona, João Cancelo evolui agora no Al Hilal, mas garante que não foi para lá descansar, pelo contrário.

«Se a intensidade é menor não sabe, porque nunca jogou lá. Isso é um mito. Eu também julgava que a liga saudita era muito mais fraca do que realmente é. Continuo a achar que os melhores jogadores continuam a jogar na Europa, sim, mas acho que o campeonato árabe está a evoluir anualmente, ou seja, ano após ano, chegam mais e melhores jogadores e a intensidade lá vai crescendo», começou por enunciar, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Croácia.

Pessoalmente, João Cancelo diz que mantém a mesma intensidade, tanto nos treinos, como nos jogos. «Não sinto nada disso, sinto-me perfeitamente a nível físico e, nos treinos, se quiser perguntar pelos meus dados do GPS ao míster [Jorge Jesus], ele pode confirmar isso», acrescentou.

Desta vez, Portugal vai a jogo sem Cristiano Ronaldo que marcou dois dos cinco golos da goleada à Suécia, no Dragão, mas Cancelo garante que, jogue quem jogar, Portugal vai estar sempre bem representado.

«O míster decidiu dar descanso a um jogador que é o melhor de Portugal de todos os tempos, mas nós estamos aqui para o representar a ele, como também ao Bruno [Fernandes], ao Bernardo [Silva] e ao Pedro Neto porque somos todos um grupo muito unido para representar Portugal da melhor maneira. Eles não vão estar cá, mas queremos representá-los da melhor maneira», destacou.

Portugal vai perder experiência em campo, mas João Cancelo garante que não vão faltar atributos aos portugueses. «Temos um pouco de tudo na nossa seleção, temos velocidade, técnica, também temos alguns jogadores físicos, menos do que a Croácia, mas ainda agora estivemos a ver vídeos da Croácia e eles também têm técnica, acho que vai ser um grande jogo a nível técnico, porque, tanto de um lado como do outro, vamos ter jogadores de altíssimo nível. Esperemos que a vitória saia para o nosso lado», referiu.

Quanto à Croácia, há um jogador que Cancelo valoriza acima de todos os outros. «Pessoalmente, o jogador que mais gosto da Croácia é o Kovacevic. Agora se é o mais perigoso ou não, não sei, mas é aquele que eu mais gosto de ver jogar», destacou ainda