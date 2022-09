Fernando Santos, em declarações à RTP, depois da goleada imposta à República Checa (4-0), em Praga, em jogo da penúltima jornada da Liga das Nações:

Seleção muito competente?

- Primeira parte competentíssima. Não perfeita, mas muito competente. Com exceção das bolas paradas defensivas, em que nos cantos tivemos alguma perda de foco desnecessária. É um dos aspetos em que a equipa portuguesa sempre foi muito forte e não tem estado tão bem. Diante de uma equipa que é forte - depois da primeira parte parece que não é, mas é - os jogadores tiveram altíssima qualidade em todos os níveis. A partir do terceiro golo o jogo abrandou um bocado, é normal. Os treinadores não gostam que seja assim, mas é legitimo. Temos de continuar à procurar o golo, fizemos isso, mas foi tudo muito rápido, tudo à pressa. Também tentei refrescar e fazer uma gestão em relação aos cartões amarelos, o que é normal, depois disso o jogo decorreu um pouco aos solavancos. Foi de tal maneira que até a mim também me aconteceu. Estava para fazer a substituição do João Mário e era para sair o Rúben Neves para o poupar também um bocado em relação ao jogo. De repente o Danilo fez-me sinal que estava ali com um toquezito. Tinha-o ao pé de mim e nem me lembrei de nada. Já lhe pedi desculpa. É coisa que nunca faço. Já pedi desculpa ao Djaló porque era ele que deveria ter entrado. Tenho absoluta confiança no Djaló mas naquele momento estava ali e o que me lembrei é que vem o Palhinha para trás e tu vais para a direita. Foi o que disse ao João Mário. Até a nós próprios, às vezes, isto é tão rápido que depois acontece.

A opção de Mário Rui, procurou poupar Nuno Mendes para o jogo com a Espanha?

- Procurei nada, achei que para este jogo, para o tipo de adversário que íamos defrontar, achei que o Mário Rui cumpriria na perfeição. A gente não pode estar sempre a dizer que temos muita qualidade e depois quando chegamos ao jogo estranhamos que entra o jogador A e…. Não sei se estamos todos atentos, eu estou, em relação aos que os jogadores estão a fazer nos respetivos campeonatos. É como o Dalot que é titular indiscutível no United. O Mário Rui também.