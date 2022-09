No dia em que fez oito anos que Fernando Santos assumiu o comando da Seleção Nacional, Portugal goleou a República Checa, em Praga, por 4-0. Um percurso em que o selecionador conquistou um Campeonato da Europa e em que também venceu a primeira edição da Liga das Nações, mas para o treinador «o melhor está para vir», numa clara alusão ao Campeonato do Mundo de 2022 que se vai disputar no final do ano.

«Também tenho um terceiro lugar na Taça das Confederações, é uma medalha de bronze. Falta-me um título. O melhor está para vir. O melhor está para vir, mais concreto não posso ser. O melhor está para vir e é já este ano», atirou.

Cristiano Ronaldo, desta vez, ficou em branco, mas o selecionador destacou a exibição do capitão, considerando que abriu espaços para que outros marcassem. «O futebol é isto. Teve três ou quatro oportunidades. Faz parte. Fez o seu trabalho. A primeira parte foi brilhante, incluindo ele. Se ele não tivesse feito os passes que fez, os golos não surgiam. Ele está feliz porque ganhámos. Ganhámos e ganhámos bem», destacou ainda.