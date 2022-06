Fernando Santos em declarações à Sport TV, depois do empate com Espanha (1-1), em Sevilha, no primeiro jogo da fase de grupos da Liga das Nações:

[Ronaldo no banco?]

- Não há gestão nenhuma. A gestão vai ser feita em todos os jogos. A mim pareceu-se que esta era a melhor solução para o início do jogo. Queria uma equipa diferente em termos de trabalho e na abordagem ao jogo. Pareceu-me a melhor solução, sabendo que tinha o Cristiano pronto para entrar em campo se fosse preciso.

[Sobre o jogo]

- Na primeira fase o jogo teve fases equilibradas, outras menos equilibradas, por culpa nossa. Circulámos muito para o guarda-redes, jogámos muito para trás, o que dava vantagem ao adversário em termos de posse de bola. Foi isso que procurei retificar na segunda parte.