A Seleção Nacional cumpriu na manhã desta quinta-feira o derradeiro treino antes do jogo da Liga das Nações com o FC Porto no Estádio do Dragão.

Tal como na véspera, João Palhinha foi a única baixa na sessão de trabalho. O médio, que está a contas com problemas físicos que o deixam em dúvida para o encontro, ficou-se pelo trabalho de ginásio nos 15 minutos abertos à comunicação social.

O Portugal-Polónia joga-se nesta sexta-feira a partir das 19h45 e os comandados de Roberto Martínez precisam apenas de somar um ponto para selarem já a passagem para os quartos de final da Liga das Nações.

A equipa das quinas lidera o Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações com 10 pontos, mais 3 do que a Croácia, com quem Portugal fecha a fase de grupos no próximo dia 18 em Split.