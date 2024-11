Donatas Rumsas vai ser o árbitro do Portugal-Polónia, jogo da 5.ª jornada do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações.

Nesta temporada, o juiz de 35 anos já arbitrou, por exemplo, o Sporting-Lille.

O jogo realiza-se a 15 de novembro (19h45) no Estádio do Dragão e Portugal pode selar o apuramento para os quartos de final da competição, o que está à distância de um empate.

A Seleção Nacional lidera o Grupo com 10 pontos, mais 3 do que a Croácia e 6 do que os polacos.