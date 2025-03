De que metal é feita esta geração da Seleção Nacional?

O sofrimento é constante, apesar da valia dos jogadores que atuam em alguns dos melhores clubes da Europa, mas a verdade é que acabaram mesmo por vencer no prolongamento, com atitude. E, segundo Cristiano Ronaldo, as melhores gerações, sejam elas de «ouro, prata ou latão», são as que ganham. Foi isso que aconteceu. Francisco Trincão bisou «em casa», Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo marcaram e Andersen 'deu uma ajuda'.

Por enquanto, Portugal pode saborear a medalha da vitória, tal como os atletas olímpicos, com um «Trincão». Mas as dúvidas em torno desta equipa ficam apenas em suspenso até junho. A Seleção portuguesa passou à final four da Liga das Nações, com um triunfo sobre a Dinamarca (5-2, 5-3 no agregado), e Roberto Martínez ganhou fôlego enquanto selecionador nacional.

RECORDE O FILME DESTE JOGO

O espetáculo estava montado. O Estádio de Alvalade, em Lisboa, estava esgotado. Os adeptos corresponderam com apoio bastante audível antes e durante o encontro. Os patrocinadores da Federação Portuguesa de Futebol faziam-se mostrar no palco de jogo. Alguns dos nomes mais sonantes do futebol mundial vestiram de vermelho e verde. Portugal, uma Seleção com um valor de mercado total avaliado em 868 milhões de euros, defrontava outra seleção avaliada em menos de metade, 379 milhões. Não faltou promoção do jogo. O que faltava à Seleção era, como diz o povo, jogar à bola.

A primeira parte começou com otimismo. Se Ronaldo criticou na antevisão o «negativismo» dos media em relação à Seleção, os adeptos presentes em Alvalade responderam ao apelo do capitão e mostraram apoio antes e depois do apito inicial. Os jogadores portugueses foram bem recebidos até pela própria Federação – vários jogadores receberam honras. Bernardo Silva pelas 100 internacionalizações, Rúben Neves pelas 50, Vitinha pelas 25 e Cristiano Ronaldo pelo recorde do Guinness de jogador com mais vitórias em Seleções (132).

Cristiano Ronaldo falhou penálti, dinamarqueses indicaram o caminho

O entusiasmo das bancadas contagiou os jogadores, que carregaram no ataque e ganharam penálti logo aos cinco minutos. Patrick Dorgu, reforço recente do Manchester United, carregou nas costas de uma lenda do clube - Cristiano Ronaldo. O capitão assumiu a marcação do penálti, mas falhou o castigo máximo de forma hesitante. Incredulidade nas bancadas perante o segundo penálti falhado por Ronaldo pela Seleção no espaço de um ano - o outro aconteceu diante da Eslovénia, no Euro 2024.

O capitão não deu o exemplo e a equipa ficou algo nervosa na troca de bola. Passes falhados a serem falhados e incapacidade em chegar de forma apoiada à grande área dinamarquesa, que ia fechando bem as brechas no seu meio-campo. Portugal lá ameaçou de cruzamento, com Nuno Mendes a encontrar Ronaldo ao segundo poste. O avançado cabeceou num ângulo apertado e forçou Schmeichel a ceder canto. De resto, muita dificuldade na criação de chances, com o posicionamento em fora-de-jogo de Ronaldo a condicionar muitas vezes o contra-ataque.

A Dinamarca obrigou Diogo Costa a uma defesa tímida, a remate de Hojlund, aos 24 minutos, na sua melhor chance. O plano dos nórdicos era claramente anular a seleção da casa e marcar numa das raras idas ao ataque. Porém, foi sabotado por Andersen, defesa-central dinamarquês que marcou auto-golo aos 39 minutos. Ronaldo ganhou canto com um remate longínquo, saltou alto na tentativa de cabecear para golo, falhou a bola e… obrigou Andersen a marcar auto-golo, num lance atabalhoado. Schmeichel pouco ou nada podia fazer.

A fechar a primeira parte, o capitão da Seleção marcou de novo. Contudo, estava em posição irregular por uma curta margem. Aos 45+2m, Bernardo Silva encontrou Ronaldo ao segundo poste num cruzamento semelhante àquele de Nuno Mendes anteriormente referido e CR7 atirou para dentro. O fiscal de linha levantou logo a bandeirola. O jogo foi para o descanso com tudo empatado e com Portugal a necessitar de mais uma mudança na caixa de velocidades.

Pingue-pongue de golos na segunda parte e muito «coração»

Só que a segunda parte, mesmo com todo o apoio dos adeptos antes do reeinício de jogo (agradecido por Ronaldo) não foi suficiente para galvanizar esta Seleção. Continuaram apáticos, desconexos, hesitantes. A Dinamarca entrou melhor, teve uma ameaça de Morten Hjulmand de fora da área num estádio que bem conhece e… chegou o empate.

Foi praticamente uma cópia do auto-golo de Andersen. Canto do lado esquerdo, bola ao segundo poste e um cabeceamento para o lado contrário do guarda-redes a mexer no marcador. Desta vez foi Kristenssen, completamente sozinho, que atirou para dentro.

Roberto Martínez fez a primeira substituição aos 60 minutos, e desta vez foi ofensiva. Rafael Leão, apagado e acabado de falhar uma grande oportunidade, deu lugar a Diogo Jota. O segundo golo da Seleção Nacional surgiu após uma crescente insistência da equipa lusa.

Bruno Fernandes teve tempo e espaço para rematar de longe e não rejeitou o convite. Atirou ao poste e na recarga, quase que por magnetismo, a bola foi ter com Ronaldo. O experiente avançado rematou de primeira com força e bateu, por fim, Schmeichel. Celebrou com o célebre «calma», remetendo para uma expressão dita aos jornalistas um dia antes, em inglês: «calm down». Libertava-se a pressão e o jogo estava de novo empatado.

Porém, o marcador não tinha descanso. Num erro crasso de Ruben Dias, o defesa perdeu para Hjulmand no seu meio-campo. Dorgu cruzou para o interior da área desfalcada e o veterano Eriksen encostou.

Portugal tinha novamente de marcar. Martínez mexeu mais uma vez e deu uma oportunidade a Francisco Trincão e Nélson Semedo. Um novo corredor direito que deu frutos - foi de lá que veio o 3-2.

Bruno Fernandes cruzou para o interior da área e Schmeichel tirou com os punhos. Contudo, a bola sobrou para Nuno Mendes que assistiu de cabeça o recém-entrado Trincão. Um dos meninos-bonitos de Alvalade foi feliz em casa. Aos 86 minutos, rematou forte e de primeiro para o fundo das redes e estreou-se a marcar pela Seleção. Levou o jogo a prolongamento com esse esforço e viria a ser feliz.

Sangue novo guardado no banco fez a diferença

Já sem Cristiano Ronaldo, que deu o lugar a Gonçalo Ramos no final dos noventa minutos, Trincão fez o 4-2 que punha, finalmente, Portugal na frente da eliminatória. Foi logo aos 91 minutos, no início do prolongamento, que o extremo do Sporting marcou o segundo da conta pessoal. A bola chegou a Gonçalo Ramos à entrada da área, que rematou para defesa de Schmeichel. Num lance algo semelhante ao 2-2, Trincão rematou de primeira na ressaca e traiu o filho de Peter.

Suspirava-se de alívio e os papéis invertiam-se. Num prolongamento em que já faltavam ‘pernas’ aos jogadores das duas equipas, Gonçalo Ramos confirmou o 5-2 aos 115m, aproveitando o grande espaço dado pelos dinamarqueses.

Portugal segura um lugar na final four da Liga das Nações, uma competição que a Seleção Nacional venceu na primeira edição, em 2019. Esta geração recheada de talento pode continuar a acalentar o sonho de trincar a medalha... de ouro.