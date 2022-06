Dia de Portugal, das genialidades. De Bernardo Silva.

Na véspera do feriado nacional que celebra o país, as comunidades e Luís Vaz de Camões, um dos génios maiores que este país viu nascer, brilhou um outro talento.

Bernardo Silva.

Bernardo Silva merece um parágrafo só para ele. Como mereceria um campo só para ele. Uma bola só para ele.

E todos nós a vê-lo.

Foi o génio do camisola 10 a destruir o Adamastor que parecia deitado à frente da baliza da Rep. Checa.

Bernardo Silva contornou a tormenta que durou os primeiros 30 minutos com a arte que faz o futebol parecer uma coisa tão simples, e serviu para Cancelo indicar a rota para a vitória.

Se Camões teve de nadar com «Os Lusíadas» em punho para salvar a obra maior da literatura portuguesa, Bernardo Silva apenas precisou de abrir o livro.

E como quem está sentado a ansiar por uma nova página de epopeia, abriu o caminho para Guedes terminar cedo com uma viagem que se temia dura e longa.

Que a seleção de Fernando Santos sabe bem o que é andar por esses mares já dantes navegados em sofrimento até ao último suspiro.

E há dias em que se pode respirar. Amanhã até é feriado e os portugueses agradecem a tranquilidade de uma vitória construída em cinco minutos e segurada com tranquilidade durante quase uma hora.

Hora essa passada em festa nas bancadas. Com o público envolvido em bandeiras de Portugal.

E a apreciar uma epopeia coletiva escrita pela pena de Bernardo Silva.

Tudo isto no jogo 100 do engenheiro do título Europeu. No dia em que Pepe chegou ao pódio dos mais internacionais de sempre por Portugal. E que Guedes voltou a ser feliz num 9 de junho, três anos depois de ter dado a Liga das Nações à seleção.

Tal como então, o navegar nesta competição parece trilhada para o sucesso. Portugal lidera o grupo com três vitórias em três jogos.

E tem génios que fazem acreditar que a viagem pode ter um final feliz.