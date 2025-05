Roberto Martínez vai anunciar os convocados para a «final four» no próximo dia 20 de maio, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Através do seu site oficial, a FPF fez saber que as escolhas serão divulgadas às 12h30 numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal enfrenta a seleção da Alemanha para as meias-finais no dia 4 de junho na Allianz Arena, Munique. Em caso de vitória, a Seleção Nacional disputa a final, também na Allianz Arena, no dia 8 de junho. Caso percam, os «lusos» enfrentam o jogo de terceiro e quarto lugar, também no dia 8 de junho, em Estugarda.

Na fase de grupos Portugal venceu o grupo 1, com Croácia, Escócia e Polónia, depois de vencer quatro e empatar dois dos seis jogos realizados. Nos quartos-de-final, os orientados de Roberto Martinez eliminaram a Dinamarca com um aglomerado de 3-5.

Portugal venceu a Liga das Nações em 2019, ainda sob comando de Fernando Santos, tendo falhado depois a qualificação para a «final four» em 2020/21 e 2022/23.