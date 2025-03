Roberto Martínez diz que Portugal vai ter de estar ao «melhor nível» esta quinta-feira frente à Dinamarca, no primeiro jogo dos quartos de final da Liga das Nações, não só pela qualidade do adversário, mas também pelo ambiente que os portugueses vão encontrar no Parken Stadium, em Copenhaga.

Um jogo que chega num momento difícil, já perto do final da temporada, com muitos jogadores com muitos minutos nas pernas, como é o caso de Francisco Trincão, o jogador com mais minutos no Sporting, mas Roberto Martínez começou por elogiar o bom momento de todos os jogadores.

«No estágio de março já tinha falado nisso, todos os jogadores começam a ter muitos minutos, mas o Francisco Trincão treinou muito bem, com muita intensidade. Diria que os três treinos que fizemos, o Nuno Tavares foi dispensado, mas todos os outros jogadores mostraram intensidade e frescura. Gostei muito do ambiente que vi na Cidade do Futebol. Trabalhamos sobre a experiência dos estágios de março, mas tudo em muito bom nível», começou por enunciar o selecionador na antevisão do jogo desta quinta-feira.

Portugal tem dez jogadores em risco de falhar o jogo da segunda mão, como são os casos de jogadores como Rúben Dias, Cristiano Ronaldo ou Bernardo Silva, mas o selecionador garante que isso não vai ter qualquer interferência na escolha do onze.

«É importante, como selecionador, passar a responsabilidade e olhar para o que pode acontecer, mas para amanhã não há qualquer limitação. Há os jogadores com cartões amarelos, mas isso faz parte do futebol, é por isso que temos mais do que 23 jogadores, porque isso pode acontecer. A nossa média é de dois cartões amarelos por jogo, então é minha responsabilidade é ter o maior número de jogadores preparados para isso, mas isso não vai interferir na escolha do onze inicial, nem na nossa ideia de jogo para amanhã», comentou.

Quanto ao jogo desta quinta-feira, Martínez quer vencer, mas diz que é preciso ter em conta a qualidade do adversário, bem como ambiente que Portugal vai encontrar.

«É simples, amanhã temos de nos apresentar ao melhor nível, porque o Parken Stadium tem um ambiente incrível. Gosto muito das ideias do selecionador da Dinamarca. Só fez dois jogos, mas conheço bem o seu trabalho no período do Anderlecht e também como adjunto do Brentford. É um treinador que gosta de ver as suas equipas a fazer uma pressão alta, de assumir riscos e jogar olhos nos olhos. Fizeram isso contra a Espanha», destacou.

Além disso, Martínez chama a atenção para a «energia» do Parken Stadium. «Precisamos de estar ao melhor nível amanhã. É a primeira parte da eliminatória, mas precisamos de estar ao melhor nível. Também é importante termos muitas valências dentro do grupo. Trocámos oito jogadores frente à Croácia e a primeira parte foi muito boa. Para nós, taticamente, é importante ter opções, mas amanhã temos um desafio que precisamos para continuar a crescer, mas também respeitamos muito o que a Dinamarca pode fazer em casa. Já tive, como selecionador, duas experiências aqui, no Parken, e conheço verdadeiramente o impacto e a energia que os adeptos transmitem à sua equipa», destacou.

Portugal vai ter, assim, de ter em conta o valor do adversário, mas o objetivo passa sempre por vencer. «Temos um Mundial dentro de quinze meses, o objetivo global é continuar a crescer, continuar a ser melhor versão. Amanhã, precisamos de defender bem, mas queremos ganhar. Não acredito que possamos jogar 90 minutos para tentar ser o que não somos. Somos uma equipa que gosta de ter bola, de controlar o jogo, mas também de tentar ganhar. É isso que fazemos bem, vamos continuar a crescer com a nossa ideia, que é a melhor forma para utilizar o talento individual que temos no balneário», destacou ainda.