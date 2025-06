Roberto Martínez, treinador espanhol que orienta a Seleção Nacional, fez este sábado a antevisão à final da Liga das Nações, entre Espanha e Portugal.

Sobre a divisão entre coração e cérebro, o treinador de 51 anos confessou que há um lado «sentimental», mas o foco está em trazer o troféu para Portugal.

«Vivo com naturalidade. Claramente, há um aspeto sentimental, sou espanhol, mas isso é para uma conversa para ter daqui a 10 ou 15 anos com meus netos. Agora o foco é ganhar a final. Adorei a atitude e o espírito no treino de ontem, hoje temos mais um. Trabalhar bem e preparar uma final muito especial. A quarta na história de Portugal. Essa responsabilidade faz com que possamos dar o melhor de nós», começou por dizer em conferência de imprensa.

Relativamente às hipóteses de Portugal frente à Espanha, o selecionador nacional afastou quaisquer percentagens e relembrou a vitória nas «meias», contra a Alemanha.

«O foco é o que podemos fazer. Se o nosso desempenho estiver ao mesmo nível do da meia final, acredito muito. O adversário é grande, campeão da Europa e da Liga das Nações, mas acho que não é um jogo para o aspeto técnico e tático, mas para demonstrar a resiliência que já demonstrámos contra a Alemanha. Acho que estamos preparados para ganhar a final. Contra a Alemanha, foi um jogo difícil, porque tínhamos de demonstrar a nossa confiança para jogar olhos nos olhos contra uma equipa como eles, fora de casa e com desempenhos muito bons. Se apresentarmos a mesma personalidade e resiliência, estaremos preparados para ganhar a final», apontou.

Por fim, Martínez parabenizou Gonçalo Ramos, que foi pai na sexta-feira, e vincou que a Seleção Nacional não está «ansiosa» para a final, mas sim com um espírito «muito bom».

«Não há ansiedade. É o contrário. Temos uma oportunidade de fazer história. Ansiedade é quando há uma situação em que podemos perder qualquer coisa. Estamos onde queremos estar, é o décimo jogo de uma competição que tem o formato mais exigente do futebol mundial, porque não é só um torneio, mas também uma Liga dentro do futebol de seleções. O espírito no hotel é muito bom. Agora, temos mais um membro na família da Seleção. Parabéns ao Gonçalo Ramos e à Margarida. Chegou o Bernardo (filho do internacional português) e estamos muito felizes. Focados e com mais um treino para preparar a final», finalizou.