Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, e Samu, médio do Maiorca, são as grandes novidades na lista de convocados de Roberto Martínez para os jogos com a Polónia e Escócia, da Liga das Nações. O selecionador fala no «exemplo de trabalho» do guarda-redes e de uma «nova energia» em relação ao médio para justificar as suas opções.

«O Ricardo Velho é um exemplo de trabalho, profissionalismo, dedicação e esforço que podem levar qualquer jogar à seleção. Sonhar faz parte. O Ricardo está a jogar consistentemente na Liga a um muito bom nível», começou por enunciar.

Quanto ao médio do Maiorca. «É um jogador que tem história nas seleções de formação, acompanhei-o num torneio de sub-21, esteve numa final de sub-19. É um jogador com um perfil que não temos. Um jogado com muita energia, inteligente, que nos pode ajudar nestes próximos jogos. Não temos no meio-campo um jogador que nos dê equilíbrio. Acompanhamos o Samu durante muitos meses, tem um papel muito importante no Maiorca. Jogou a final da Taça do Rei e agora merece a sua oportunidade», acrescentou.

Duas novidades que ditam outras tantas saídas. Tiago Santos e Geovany Quenda, que estiveram na convocatória de setembro, regressam agora à seleção de sub-21. «São jogadores que estão numa evolução muto interessante, faz parte. Não queremos queimar etapas, mas é importante para os jogadores, depois de terem uma experiência nos sub-21, terem outra experiência na seleção principal. Faz parte terem vários papéis em vários patamares na seleção. Recolhi muita informação sobre eles em setembro, fazem parte do grupo que estamos a formar», explicou.

Portuga vai jogar primeiro na Polónia, no dia 12, e, três dias depois, na Escócia. Dois jogos separados por 72 horas que explicam a convocatória alargada de 26 jogadores.

«Faz parte dos estágios para os jogos da Liga das Nações. Estamos em outubro, os jogadores não têm muitos minutos de competição, os jogadores têm mais frescura, mas precisamos de jogadores para ter competitividade nos treinos e trabalhar bem os jogos. Em setembro perdemos um jogador no primeiro jogo, não faz sentido chamar jogadores entre os jogos. Vamos ter dois jogos fora, portanto, um grupo de 26 para preparar os dois jogos», explicou.