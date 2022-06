Matheus Nunes garante que está focado na Seleção Nacional e não olha para as notícias que dão conta do interesse de vários clubes europeus. O médio recorda ainda que tem contrato com o Sporting e não está a pensar sair este verão.

«Tenho de me abstrair. Hoje em dia temos acesso às redes sociais e aos jornais pelo telemóvel, mas não estou a focar-me nisso, estou concentrado na seleção», começou por dizer.

Em ano de convocatória para o Mundial2022, Matheus Nunes diz que está apenas concentrado nos compromissos da seleção e, depois, no Sporting. «Estou focado no Sporting, estou focado na seleção. Quando acabar a seleção, vou focar-me no Sporting. Tenho contrato e é nisso que penso», insistiu.

Em Inglaterra fala-se no alegado interesse do Manchester City, mas Matheus Nunes mantém-se coerente. «Para mim isso não conta para nada. Tenho contrato com o Sporting, não adianta estar a pensar mudar para um clube diferente ou para uma liga diferente. O Sporting é um grande clube e é no Sporting que estou focado», insistiu.