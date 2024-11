Portugal está a um ponto de garantir a qualificação para os quartos de final da Liga das Nações e pode consegui-lo já na próxima sexta-feira, quando defrontar a Polónia, no penúltimo jogo da fase de grupos, no Estádio do Dragão. Pedro Neto diz que não será preciso fazer contas, uma vez que Portugal está focado em apenas somar mais um triunfo.

A seleção liderada por Roberto Martínez soma, nesta altura, três vitórias e um empate, correspondentes a dez pontos e precisa apenas de mais um para garantir a presença nos quartos de final. «Acho que vamos encarar o jogo com todos os outros jogos, encaramos todos os jogos para ganhar, é mais um jogo que vamos fazer a vamos jogar para ganhar. É esse o nosso objetivo», destacou o avançado do Chelsea.

Portugal chega, portanto, a esta fase, sem qualquer pressão, uma vez que, depois do jogo com a Polónia, vai ainda defrontar a Croácia e tem, assim, dois jogos para fechar o primeiro objetivo. «A pressão faz parte do nosso trabalho, seja em que jogo for. Com mais pressão ou com menos pressão, acho que é uma coisa que faz parte do nosso trabalho. Acho que é uma coisa que nos faz crescer, sem ela o futebol não era a mesma coisa. Com pressão ou sem pressão, Portugal vai fazer o seu trabalho que é ganhar o jogo», destacou.

Portugal ganhou o primeiro jogo com a Polónia, em Varsóvia, por 3-1, mas Pedro Neto deixa um alerta. «Acho que todas as equipas nesta competição jogam para ganhar. A polónia depois de ter perdido o primeiro jogo vem para aqui tentar ganhar, Portugal só tem de fazer o seu trabalho e ganhar o jogo», referiu ainda.