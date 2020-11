Fernando Santos garantiu que a Seleção Nacional não vai apresentar-se em campo neste sábado diante da França a pensar que o 0-0 serve mais a Portugal.

«Não. Os jogadores que estão comigo há seis anos sempre ouviram desde o primeiro dia que a minha proposta é ganhar. Sabemos é que estamos mais perto de ganhar quando não sofremos. Mas a única verdade no futebol que eu conheço é que quem não sofre não perde. Mas não partimos dessa base. O objetivo claro e que está sempre escrito no quadro é ganhar: e depois é organização, concentração, paixão e confiança», afirmou o selecionador nacional na antevisão ao duelo deste sábado para a Liga das Nações.

«Há um resultado que faça com que não seja uma decisão final, mas é decisivo em caso de vitória para uma das equipas. Queremos puxar a balança para o nosso lado. O que temos de fazer é sermos concentrados, sermos a equipa que sempre somos e não fugir à nossa matriz de jogo: defender e atacar com onze. É isso que procuramos fazer. São jogos muito equilibrados», disse ainda, admitindo a existência de ansiedade nos jogadores.

Fernando Santos assumiu que Portugal vai ter pela frente um jogo decisivo, mas que não foge à linha do que tem sido habitual na história recente. «Obviamente que é um jogo decisivo, já ninguém foge a essa questão. Mas França e Portugal já passaram por muitos jogos decisivos para serem campeões do Mundo e da Europa. Felizmente, há muitos anos que Portugal tem muitos jogos decisivos: quer dizer que é uma das grandes seleções do Mundo, tal como outras cinco, seis ou sete que estão sempre assim.»

Sem revelar as opções para o jogo deste sábado - em concreto a uma pergunta sobre a opção para a baliza e a possível titularidade de José Fonte, o selecionador nacional destapou a ponta do véu relativamente ao que é possível ver em campo de uma e outra seleção. «Espero um grande jogo entre duas equipas que vão jogar para ganhar, seguramente. Respeitam-se uma à outra, sem subserviência, o que já aconteceu em França. Há é algum respeito, como há quando sabemos que há jogadores de altíssimo nível do outro lado. (...) As equipas são muito próximas em termos de qualidade de jogadores e do jogo. França tem jogadores de altíssimo nível e nós também», frisou.